НАН Беларуси представит на ЭКСПО в Дубае биопринтер

Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае в числе своих разработок представит 4D- принтер. Об этом сообщил журналистам директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо, передает корреспондент БЕЛТА. "Концепция ЭКСПО-2020 заключается в развитии трех "и" - инновации, инвестиции и индивидуумы, - отметил Валерий Садохо. - В секторе инноваций будут представлены последние достижения науки. В частности, Национальная академия наук представит принтер 4D-печати, позволяющий воспроизводить живые клетки (так называемый биопринтер)". Кроме НАН в данном секторе участие примут восемь компаний Парка высоких технологий, которые продемонстрируют свои достижения в области медицины, сельского хозяйства и искусственного интеллекта. "В зоне "Индивидуум" мы будем представлять белорусов, которые сыграли свою роль в мировой культуре, изобразительном искусстве и пр. Что касается зоны "Инвестиций", то здесь будем рассказывать о нашем законодательстве, привлекательном для инвесторов", - продолжил директор центра. В целом он отметил, что подготовка к форуму идет в соответствии с планом. Сейчас уже строится национальный павильон. Всемирная выставка ЭКСПО-2020 пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Свое участие в ней уже подтвердили 190 стран. Организаторы ожидают более 25 млн посетителей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!