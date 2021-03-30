Нацбанк Беларуси предлагает расширить перечень базовых активов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси предлагает расширить перечень базовых активов. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Нацбанка Дмитрий Набздоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложение Нацбанка - расширить перечень финансовых инструментов за счет возможности совершать операции с базовыми активами, допущенными в качестве предметов торгов на иностранных организованных торговых площадках, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством таких ведущих иностранных юрисдикций, как Китай, США, ЕС, Австралия, Япония, Великобритания и Швейцария. "Мы предлагаем в 2021 году расширить перечень базовых активов, чтобы клиент, в частности клиент-нерезидент, находясь в любой развитой юрисдикции и придя на белорусский рынок, мог увидеть знакомый для себя перечень активов. Как мы планируем это сделать? Есть постановление Совмина и Нацбанка о перечне базовых активов, и нам бы хотелось, чтоб госорганы нас поддержали в том, чтобы внести изменения в этот документ и расширить перечень базовых активов до лучших международных передовых практик", - отметил эксперт.

По информации Дмитрия Набздорова, в настоящее время также продолжается работа над проектом указа "О рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов". "Работа на стадии завершения, но есть нюансы, в частности несколько инициатив Нацбанка пока не нашли поддержки со стороны других госорганов, но мы продолжаем дискуссии. Так, например, пришло время называть Форекс-компании, как в Европе, инвестиционными компаниями и фирмами. Это будет создавать правильное понимание у иностранных инвесторов, которые создадут в Беларуси Форекс-компанию, и правильное понимание у иностранных клиентов, в какой плоскости и в какие компании они обращаются, поэтому для нас этот вопрос является принципиальным. И мы будем продолжать настаивать на нашем решении, потому что неправильно называть эти компании так, как было актуально в 2015 году, но совсем не актуально в 2021-м", - пояснил он.

"Еще одной новацией является тренд к девалютизации отношений, что неактуально для клиентов-нерезидентов, потому что для них нацвалютой являются доллары и евро и так далее. Поэтому мы не спешим с данным решением, потому что 82% у нас именно клиенты-нерезиденты. Также часть норм проекта указа направлена на дополнительную защиту прав потребителей данного рынка", - добавил представитель Нацбанка. Начальник управления предположил, что к лету все необходимые процедуры завершатся и этот документ будет внесен на рассмотрение в заинтересованные госорганы.

Эксперт высказал мнение: если инициатива Нацбанка о расширении перечня финансовых инструментов будет поддержана, рынок Форекс удвоится по отношению к 2020 году по количеству клиентов, а также по количеству и объему совершаемых операций.-0-

Доля клиентов-нерезидентов на Форекс-рынке в Беларуси за 2020 год превысила 82%