Нацбанк Беларуси сообщил о внешней DDoS-атаке на свой сайт

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной временного отсутствия доступа к официальному сайту Национального банка Беларуси стала внешняя DDoS-атака, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
"Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка с 12.45 до 15.00 26 октября стала внешняя DDoS-атака", - сообщили в управлении информации и общественных связей.
В настоящее время Нацбанк вместе с уполномоченными госорганами предпринимает необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта.-0-