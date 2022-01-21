Нацбанк: белорусский рубль в 2021 году укрепился к основным валютам

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль в 2021 году укрепился к основным валютам. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"За 2021 год белорусский рубль укрепился к основным торгуемым на внутреннем рынке валютам, что нивелировало проинфляционные риски со стороны обменного курса. Этому во многом способствовали позитивные тенденции во внешней торговле, в результате чего на внутреннем валютном рынке по итогам 2021-го сформировалось чистое предложение иностранной валюты. При этом чистыми продавцами иностранной валюты выступали не только субъекты хозяйствования, но и население. Это, в свою очередь, способствовало поддержанию золотовалютных резервов", - сказал Сергей Калечиц.

Международные резервные активы за прошедший год увеличились на $1 млрд, составив на 1 января 2022 года $8,4 млрд, при том что на 2021 год была поставлена задача не допустить уменьшения их объема ниже $6 млрд. Как отметили в Нацбанке, ключевыми факторами роста золотовалютных резервов стали распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда и покупка Национальным банком $1,3 млрд. При этом правительство и Национальный банк погасили внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $3,1 млрд.

Нацбанк в 2022 году планирует продолжить проведение курсовой политики в режиме плавающего курса, позволяющей гибко реагировать на изменения экономической конъюнктуры и поддерживать обменный курс вблизи своего равновесия.-0-

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