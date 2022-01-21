21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк прогнозирует среднегодовое значение ставки рефинансирования в пределах 9-10% годовых. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"В 2022 году процентная политика по-прежнему будет ориентирована на поддержание процентных ставок финансового рынка на положительном уровне в реальном выражении. При этом не исключается, что по мере замедления инфляции и при отсутствии новых шоков в экономике процентные ставки на кредитно-депозитном рынке начнут постепенно снижаться. В части ставки рефинансирования прогнозируется, что ее среднегодовое значение в 2022 году сложится в пределах 9-10% годовых", - сказал Сергей Калечиц.

Нацбанк в прошлом году на фоне ускорения инфляции дважды принимал решения о повышении ставки рефинансирования. С 21 июля 2021 года она была установлена на уровне 9,25% годовых. "В последующем при рассмотрении вопросов по денежно-кредитной политике ставка рефинансирования сохранялась неизменной. В основе данных решений лежало прежде всего прекращение дальнейшего ускорения инфляции под воздействием фундаментальных факторов, а также ее постепенное замедление, что в целом соответствовало прогнозным ожиданиям Национального банка", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.-0-

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