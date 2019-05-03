Нацбанк не намерен принимать резкие решения по ограничению потребительского кредитования

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк не намерен принимать резкие решения по ограничению потребительского кредитования, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя принимать какие-то резкие решения, потому что мы будем решать одну проблему, а формировать целый ряд других, - считает Павел Каллаур. - Мы пытаемся подходить взвешенно и ответственно. Есть результат, который в целом нас устраивает, пока не принимаем какие-то другие шаги".

Сейчас наблюдается постепенное замедление темпов роста потребительского кредитования. Как пояснил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, в настоящее время Нацбанк работает с банками с точки зрения необходимости совершенствования подходов, которые помогут полнее оценить платежеспособность заемщика.

В годовом выражении прирост потребительского кредитования снизился в I квартале 2019 года с 45,7% до 39,6%.-0-

Нацбанк ожидает замедления инфляции до целевого уровня к концу года Относительно прогнозной динамики потребительских цен в целом наши оценки не изменились. В II квартале 2019 года инфляция будет выше целевого ориентира. Факторы повышенного ценового фона остаются те же, что и в I квартале.

Нацбанк не видит фундаментальных факторов для повышения банками процентных ставок "По нашему мнению, сформировавшийся в настоящее время уровень процентных ставок в экономике в целом соответствует текущей экономической ситуации", - отметил председатель правления Национального банка Павел Каллаур.