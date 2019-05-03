Нацбанк не видит фундаментальных факторов для повышения банками процентных ставок

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не видит сейчас фундаментальных факторов для повышения банками процентных ставок, сообщил на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается процентных ставок, они формируются на денежно-кредитном рынке и зависят от очень многих факторов. Тем не менее мы не ожидаем какого-то повышения процентных ставок, поскольку, на наш взгляд, сейчас нет фундаментальных факторов, которые бы подталкивали банк к дальнейшему повышению ставок", - сказал Павел Каллаур.

Номинальные процентные ставки кредитно-депозитного рынка в I квартале несколько повысились. В то же время, с учетом некоторого ускорения инфляционных процессов, их значения в реальном выражении практически не изменились.

"По нашему мнению, сформировавшийся в настоящее время уровень процентных ставок в экономике в целом соответствует текущей экономической ситуации", - отметил глава Нацбанка.-0-