Нацбанк объявил конкурс работ по экономической тематике

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси объявил конкурс среди студентов, магистрантов и аспирантов на лучшую работу по экономической тематике, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Конкурс проводится в двух номинациях: среди студентов и магистрантов и среди аспирантов.

Главный приз в каждой номинации - денежная премия в размере Br1 тыс. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, - Br700 и Br500 соответственно.

В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования Беларуси.

Для участия необходимо до 30 октября направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by соответствующую заявку и свою конкурсную работу. Победители и призеры конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря 2020 года.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок проведения, а также требования к участникам и конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.-0-