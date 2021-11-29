Нацбанк определил перечень системно значимых банков на 2022 год

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2022 год. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Сбер Банк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".

К группе системной значимости II - ОАО "Белгазпромбанк", ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт".

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Национального банка от 18 мая 2017 года №180.

В течение 2022 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.-0-