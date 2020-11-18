Нацбанк определил системно значимые банки на 2021 год

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы, определен перечень системно значимых банков на 2021 год, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

К группе системной значимости I отнесены Беларусбанк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк.

К группе системной значимости II отнесены Альфа-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), МТБанк, Банк Дабрабыт, Паритетбанк, БНБ-Банк.

Названные банки вошли в число системно значимых на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами.

Эти показатели рассчитаны в соответствии с требованиями инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций.

В течение 2021 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.-0-