Нацбанк: от валютных привязок в договорах надо уйти

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо уйти от валютных привязок в договорах, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018).

Сергей Калечиц отметил, что Нацбанк в следующем году намерен продолжить политику по дедолларизации экономики - это предусмотрено проектом Основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год. Ряд шагов для делолларизации уже сделан, в первую очередь они коснулись банковской сферы.

"В целом мы считаем, что в стране должна использоваться одна валюта - национальная, поэтому будем уходить от иностранной валюты во всех остальных сферах. Надеемся, что вообще уйдем от возможности привязки в договорах к иностранной валюте. У нас есть своя валюта, возможности индексации на показатель инфляции, другие вещи. От валюты надо уходить", - уверен Сергей Калечиц. Он добавил, что для бизнеса важно установить ставки налогов в привязке к национальной, а не иностранной валюте.

В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год заложена инфляция (декабрь к декабрю) не выше 5%. К концу нынешнего года, по оценке Нацбанка, инфляция будет в районе 5,5%. "Никто не исключает влияния внешних факторов, которые весьма неопределенны, но я не думаю, что они сыграют какую-то серьезную роль в плане изменения инфляции", - сказал Сергей Калечиц. Кроме того, Нацбанк будет работать над снижением инфляционных ожиданий.

Не исключено, что в перспективе цель по инфляции может составить 4%. "Это цель, которая ставится нашими торговыми партнерами. Думаю, это будет адекватно нашему уровню экономического развития", - полагает зампред Нацбанка.

Согласно проекту Основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год, золотовалютные резервы к концу следующего года должны составить не ниже $7,1 млрд с учетом внешних выплат. Предусмотрены меры по дальнейшему развитию финансового рынка.

Говоря о курсе белорусского рубля, Сергей Калечиц уточнил, что реальный курс сейчас находится на своем равновесном уровне. "Что касается следующего года, то курс у нас гибкий, он будет зависеть от изменения фундаментальных факторов, взаимных колебаний мировых валют, состояния платежного баланса", - резюмировал он.-0-