Нацбанк отмечает стабилизацию ситуации на депозитном и валютном рынках

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси отмечает стабилизацию ситуации на депозитном и валютном рынках, сообщил сегодня начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на онлайн-видеобрифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

"На наш взгляд, меры, которые принял Национальный банк по стабилизации ситуации, дали результат. Сейчас мы уже видим в определенной степени стабилизацию и на депозитном, и на валютном рынке", - сказал Дмитрий Мурин.

"Последние два месяца на валютном рынке сформировано чистое предложение, и мы покупаем валюту для пополнения резервов. Что касается депозитного рынка, то отток вкладов, пик которого пришелся на август, к настоящему времени существенно замедлился", - пояснил он.

Что касается возможной докапитализации банков, то, по словам заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица, на текущий момент обеспечивается полностью устойчивая работа банковского сектора. "Банками выполняются все основные нормативы безопасного функционирования. Уровень достаточности нормативного капитала по состоянию на 1 октября составляет 16,4%, при том что для каждого отдельного банка минимальный уровень с учетом консервационного буфера - 12%. Т.е. запас достаточности по системе в целом очень хороший. И говорить в этой связи о необходимости массовой докапитализации нет никаких оснований", - отметил Сергей Калечиц.

Вместе с тем отдельные банки проводят докапитализацию в рамках своих планов развития во взаимодействии с собственниками, в том числе государством. "Наверное, это не вопрос влияния какой-то ситуации, а больше желание иметь потенциал для развития всего бизнеса", - добавил зампредседателя Нацбанка.-0-