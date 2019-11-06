Нацбанк ожидает, что в 2020 году рублевые кредиты будут расти быстрее валютных

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси ожидает, что в 2020 году рублевые кредиты будут расти быстрее валютных, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается структуры кредитного портфеля, мы с удовлетворением наблюдаем за его постепенной дедолларизацией, каждый год ситуация в структуре улучшается на несколько процентных пунктов. Мы не можем здесь двигаться слишком быстро, это вопрос, который затрагивает валютный рынок, золотовалютные резервы. Но нынешние темпы нас удовлетворяют. Думаю, следующий год не станет исключением в плане того, что рублевые кредиты будут расти быстрее валютных", - сказал Сергей Калечиц.

Он отметил, что изменение ставки рефинансирования не является инструментом стимулирования или ограничения кредитования. "Мы сохраняем нейтральные монетарные условия, спрос на кредиты на сегодня в большей мере зависит от платежеспособности заемщиков", - добавил Сергей Калечиц.-0-