Нацбанк ожидает годовую инфляцию до конца 2020 года в пределах 5-5,3%

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк ожидает годовую инфляцию до конца 2020 года в пределах 5-5,3%, сообщил сегодня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидается, что в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5-5,3%. В дальнейшем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать совокупность продолжительных дезинфляционных факторов, действие которых уже проявляется", - сказал Павел Каллаур.

Среди них - дезинфляционные внешние условия. На фоне снятия жестких мер, применяемых странами для борьбы с пандемией, мировые экономики постепенно начинают восстанавливаться после глубокого спада в II квартале. В то же время предполагается, что восстановление экономической активности в мире будет длительным, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией. Это продолжит сдерживать зарубежную инфляцию ниже целевых значений до конца 2021 года.

В таких условиях прогнозируется проведение мягкой монетарной политики Банком России, Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США.

"В целом внешние условия будут оказывать сдерживающее влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров", - отметил Павел Каллаур.

Что касается экономики Беларуси, то, по оценке главы Нацбанка, медленное восстановление внешнего спроса будет сдерживать рост деловой активности.

"Бюджетные меры продолжат оказывать поддержку белорусской экономике. Это будет способствовать преодолению предприятиями и населением последствий пандемии, постепенному восстановлению совокупного спроса. Ожидается, что в наибольшей степени стимулирующий эффект от мер бюджетной политики проявится в этом году", - сообщил Павел Каллаур.

По его словам, в дальнейшем по мере возобновления экономического роста прогнозируется постепенное снижение объемов бюджетного стимулирования. В результате дефицит бюджета страны постепенно начнет сокращаться после его высокого уровня в текущем году.

"В условиях восстановления экономической активности прогнозируется улучшение сальдо платежного баланса. Ожидается чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать поддержанию золотовалютных резервов. Курс национальной валюты сохранится вблизи равновесия", - добавил председатель правления Нацбанка. Комплексная оценка динамики развития экономики показывает, что внутренние факторы будут носить в среднесрочном периоде дезинфляционный характер.

Сегодня на заседании по денежно-кредитной политике правление Национального банка приняло решение сохранить без изменения ставку рефинансирования (7,75% годовых) и ставки по операциям регулирования ликвидности банков. Решение основывается на среднесрочном прогнозе динамики потребительских цен, развития экономики и денежно-кредитной сферы. В нем учтены принятые решения в стране и мире, складывающиеся ожидания, а также прогнозы относительно будущего развития мировой и региональных экономик. При этом принималась во внимание текущая ситуация на финансовом рынке.

Деловая активность в Беларуси в II квартале сократилась. На фоне падения внешнего спроса уменьшились объемы внешней торговли, ухудшилось финансовое состояние предприятий, снизился их платежеспособный спрос.

Замедлился рост денежных доходов населения, изменилось поведение физических лиц на рынке. С одной стороны, уменьшился объем необязательных покупок. В итоге произошло снижение потребительской активности и внутреннего спроса в целом. С другой стороны, накопление сбережений населением было преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной валюте. Так, в банках сократились депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте. Одновременно население выступало чистым покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

"Эти тенденции усилились в последнее время, что свидетельствует о всплеске девальвационных ожиданий. Вместе с тем такая ситуация оценивается нами как временная", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, весомую поддержку экономике оказывали контрциклические меры, принятые правительством и Национальным банком. В их числе - оптимизация долговой нагрузки на предприятия и население, а также смягчение отдельных пруденциальных требований к банкам. Данные меры ослабляют дезинфляционное воздействие со стороны внутренней экономики.-0-

Нацбанк при оценке эффективности работы руководства банков может учитывать привлечение длинных и дешевых кредитов "Нацбанк готов вернуться к той практике, которая уже имела место ранее, где в качестве одного из ключевых показателей эффективности деятельности руководителей - как раз прирост средств, которые привлечены от нерезидентов", - сказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Нацбанк видит возможность продолжить умеренное смягчение монетарных условий "Для поддержания финансовой стабильности важно сохранить склонность к сбережениям в национальной валюте", - отметил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.