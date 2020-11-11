Нацбанк ожидает инфляцию в 2020 году около 6%, в 2021-м - вблизи 5%

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси ожидает инфляцию в 2020 году около 6%, в 2021-м - вблизи 5%, сообщил сегодня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня правление Национального банка приняло решение о сохранении на текущем уровне ставки рефинансирования (7,75% годовых) и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков.

"По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6%. В дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов", - отметил Павел Каллаур.

Что касается таких внешних факторов, то сохраняется предположение, что возобновление мирового экономического роста будет продолжительным. Происходящее ухудшение эпидемиологической обстановки в мире замедлит процесс восстановления.

Слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах. В этих условиях предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США и Банком России. При этом ожидается, что инфляция за рубежом останется ниже целевых параметров до конца 2021 года.

"Внешние факторы в совокупности окажут сдерживающее влияние на инфляцию в Беларуси через цены импортируемых товаров, а также на экономическую активность страны в целом", - полагает председатель правления Нацбанка.

Сейчас годовая инфляция в Беларуси ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. "Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы", - пояснил Павел Каллаур. Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков.

По данным главы Нацбанка, в настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса.

"Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать", - отметил Павел Каллаур.

По мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины 2021 года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого экономического роста.

Восстановление деловой активности в мире станет фактором улучшения состояния платежного баланса. Со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния.

"Предполагается сохранение бюджетной поддержки предприятий и населения для преодоления последствий пандемии и возврата к экономическому росту. В то же время по мере восстановления деловой активности потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. В результате бюджетный дефицит постепенно сократится", - проинформировал председатель правления Нацбанка.

В прогнозируемых условиях денежное предложение будет формироваться в объеме, позволяющем приблизить инфляцию к цели к концу 2021 года.

При принятии решения о сохранении ставок на текущем уровне правление Нацбанка также принимало во внимание риски, которые могут привести к отклонению инфляции от прогноза.

"На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах - торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну", - отметил Павел Каллаур.

Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось.

"Таким образом, комплексный анализ показывает, что в настоящее время целесообразно сохранить текущее состояние монетарных условий. Правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике и в дальнейшем будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков", - резюмировал Павел Каллаур.-0-