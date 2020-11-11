Нацбанк ожидает инфляцию в 2020 году около 6%, в 2021-м - вблизи 5%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:07 В Дятловском районе мужчина ночью влез в сельмаг Происшествия
17:06 ЕЭК: в ЕАЭС удается сдерживать распространение COVID-19 Экономика
16:55 Саннадзор: самая суровая санкция за нарушение санитарных норм - риск болезни близких Регионы
16:51 В Беларуси урегулируют деятельность гаражных кооперативов Общество
16:49 В Германии из здания таможни неизвестные украли более 6 млн евро В мире
16:46 Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт в Камчатский край на 23% Экономика
16:44 РЕПОРТАЖ: Малыши в бассейне - нет и года, а плавают лучше некоторых взрослых Регионы
16:38 Энергоисточники на местных ТЭР мощностью 150 МВт введут в Минской области в новой пятилетке Регионы
16:31 Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии Общество
16:27 Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре в экономику Беларуси $6,4 млрд Экономика
16:26 БУТБ предлагает расширить применение биржевого механизма в торговле Беларуси и Украины Экономика
16:22 Подросток спас пятилетнего брата при пожаре в Жлобинском районе Происшествия
16:18 Центр поддержки технологий и инноваций создали в "Великом камне" Экономика
16:18 Сукало: неоказание помощи пациентам - нарушение клятвы Общество
16:11 В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Денисовской Регионы
16:10 "Белпочта" намерена ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений Регионы
16:07 Снопков обсудил с послом Казахстана промкооперацию и сотрудничество в АПК Экономика
16:05 Экономика Украины не выдержит полного локдауна - премьер-министр В мире
15:58 Сотрудники МЧС спасли семью при пожаре в минской квартире Происшествия
15:53 Страны ОДКБ обменялись опытом борьбы с COVID-19 в вооруженных силах Общество
15:53 Минчанина будут судить за оскорбительный комментарий в адрес сотрудника ОВД Происшествия
15:50 Крупное отделение почтовой связи открылось в Витебске после реконструкции Регионы
15:46 На диалоговых площадках в Гродненской области поступило более 60 инициатив в различных сферах Регионы
15:42 ЕС закупит 300 млн доз вакцины от коронавируса у компаний Pfizer и BioNTech В мире
15:40 Бобруйские поджигатели развели костер на железной дороге Происшествия
15:33 Зась: в ОДКБ приветствуют установление мира в Карабахском регионе Политика
15:31 Предварительное урегулирование споров между хозсубъектами активно используется в ЕАЭС - Малкина Экономика
15:23 В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство - эксперт Общество
15:22 Меморандум о взаимодействии подписали Исполком СНГ и Международная ассоциация академий наук Общество
15:20 Михаила Дриневского похоронят 12 ноября на Восточном кладбище в Минске Культура
Все новости
Все новости
Экономика
11 ноября 2020, 15:00

Нацбанк ожидает инфляцию в 2020 году около 6%, в 2021-м - вблизи 5%

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси ожидает инфляцию в 2020 году около 6%, в 2021-м - вблизи 5%, сообщил сегодня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня правление Национального банка приняло решение о сохранении на текущем уровне ставки рефинансирования (7,75% годовых) и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков.

"По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6%. В дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов", - отметил Павел Каллаур.

Что касается таких внешних факторов, то сохраняется предположение, что возобновление мирового экономического роста будет продолжительным. Происходящее ухудшение эпидемиологической обстановки в мире замедлит процесс восстановления.

Слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах. В этих условиях предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США и Банком России. При этом ожидается, что инфляция за рубежом останется ниже целевых параметров до конца 2021 года.

"Внешние факторы в совокупности окажут сдерживающее влияние на инфляцию в Беларуси через цены импортируемых товаров, а также на экономическую активность страны в целом", - полагает председатель правления Нацбанка.

Сейчас годовая инфляция в Беларуси ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. "Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы", - пояснил Павел Каллаур. Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков.

По данным главы Нацбанка, в настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса.

"Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать", - отметил Павел Каллаур.

По мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины 2021 года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого экономического роста.

Восстановление деловой активности в мире станет фактором улучшения состояния платежного баланса. Со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния.

"Предполагается сохранение бюджетной поддержки предприятий и населения для преодоления последствий пандемии и возврата к экономическому росту. В то же время по мере восстановления деловой активности потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. В результате бюджетный дефицит постепенно сократится", - проинформировал председатель правления Нацбанка.

В прогнозируемых условиях денежное предложение будет формироваться в объеме, позволяющем приблизить инфляцию к цели к концу 2021 года.

При принятии решения о сохранении ставок на текущем уровне правление Нацбанка также принимало во внимание риски, которые могут привести к отклонению инфляции от прогноза.

"На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах - торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну", - отметил Павел Каллаур.

Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось.

"Таким образом, комплексный анализ показывает, что в настоящее время целесообразно сохранить текущее состояние монетарных условий. Правление Национального банка при принятии решений по денежно-кредитной политике и в дальнейшем будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков", - резюмировал Павел Каллаур.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инфляция Нацбанк
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива ЕЭК: в ЕАЭС удается сдерживать распространение COVID-19
Фото из архива Беларусь в январе-сентябре увеличила экспорт в Камчатский край на 23%
Фото из архива Иностранные инвесторы вложили в январе-сентябре в экономику Беларуси $6,4 млрд
Фото БУТБ БУТБ предлагает расширить применение биржевого механизма в торговле Беларуси и Украины
Фото из архива Центр поддержки технологий и инноваций создали в "Великом камне"
Николай Снопков. Фото из архива Снопков обсудил с послом Казахстана промкооперацию и сотрудничество в АПК
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государство
Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, призывы к бойкоту несостоятельны - Головченко
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 266 пациентов с COVID-19
Приглашение в "Джакарту": в Minsk World – приемка нового дома и лучшие условия для покупки квартир!
Топ-новости
Сохранить добрососедство как главную ценность - Лукашенко пригласил Польшу к диалогу о будущем отношений
Принятие Бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны
Нацбанк отмечает стабилизацию ситуации на депозитном и валютном рынках
Продажу билетов на ЧМ-2021 по хоккею планируют начать до конца года
Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии
Саннадзор: самая суровая санкция за нарушение санитарных норм - риск болезни близких
В ГА ООН приняли инициированную Беларусью резолюцию по запрещению разработки новых видов оружия массового уничтожения
Каждый произведенный БелАЭС киловатт-час должен использоваться рационально - Малашенко
Беларусь за пять лет увеличила производство инновационной продукции в 1,5 раза
В период эпидемии COVID-19 следует научить детей соблюдать личное пространство - эксперт
В Беларуси завершается уборка кукурузы
Мы должны создать студентам все условия для развития - Мартынюк
"Витебские ковры" будут наращивать продажи через сетевую торговлю
"Буду лечить даже личного врага" - Руммо о призывах к забастовкам врачей
РЕПОРТАЖ: Малыши в бассейне - нет и года, а плавают лучше некоторых взрослых
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.