Нацбанк подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот Br20 и Br50

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси подтверждает планы по выпуску в 2020 году обновленных банкнот Br20 и Br50, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национально банка Дмитрий Лапко во время международной нумизматической конференции "Белорусскому рублю - 25", передает корреспондент БЕЛТА

Дмитрий Лапко

"Национальный банк следит за тенденциями в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении, и проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег, - отметил Дмитрий Лапко.- Национальным банком анонсирован выпуск в обращение в 2020 году обновленных банкнот номиналом 20 и 50 белорусских рублей".

Во время конференции

Зампред Нацбанка напомнил, что обновленные банкноты номиналом Br5 и Br10 введены в обращение с 20 мая 2019 года. Они разработаны на основе 5-ти и 10-ти рублевых банкнот, находящихся в обращении с 2016 года. С учетом требований времени в дизайн банкнот были внесены изменения. В частности, в соответствие с актуальным внешним видом приведены изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот. В просветительских целях на банкнотах указаны названия архитектурных сооружений.

Защитный комплекс банкнот образца 2009 года разрабатывался более 10 лет назад, в связи с чем требовалась его оптимизация и усиление. Изменения коснулись водяного знака, защитной нити, скрытого изображения и отдельных машиночитаемых защитных элементов. Для увеличения износоустойчивости и продления срока жизни банкнот применено двустороннее лакирование и укрепление контура банкнот по периметру.

Особое внимание Национальный банк уделяет развитию нумизматического рынка и выпуску в обращение памятных монет. Выпускаемые Национальным банком в обращение памятные монеты объединены в 4 основные тематики: "Беларусь и мировое сообщество", "История и культура Беларуси", "Спорт" и "Защита окружающей среды".

В 2019 году выпущены в обращение памятные монеты, посвященные проведенным в стране II Европейским играм. Продолжены серии памятных монет природоохранной тематики - "Заказнікі Беларусі" и "Птушка года". Подарочный сегмент представлен монетой серии "Кітайскі каляндар" и памятными монетами "Дзень анёла". Наряду с выпуском памятных монет в честь 1000-летия со дня основания Бреста, продолжен выпуск памятных монет, посвященных юбилеям выдающихся личностей - 200-летие со дня рождения белорусского композитора Станислава Монюшко. Достижения белорусских спортсменов будут отмечены выпуском памятных монет, посвященных теннису.

Перечень выпуска памятных монет на 2020 год сейчас формируется. Планируется выпуск памятных монет, посвященных 150-летию со дня рождения белорусского живописца Фердинанда Рущица, и памятной монеты, посвященной одному из направлений изобразительного искусства - авангарду.

Международная нумизматическая конференция проводится Национальным банком при содействии Белорусского нумизматического общества раз в два года. В ней принимают участие около 60 представителей крупных музеев, центральных банков, ведущие ученые-нумизматы, исследователи истории денежного обращения, банковского дела и современной монетной чеканки из семи стран - Литвы, Молдовы, Польши, России, Словакии, Украины и Беларуси.-0-

Фото Егора Павлющика