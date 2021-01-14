Нацбанк пояснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году

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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк пояснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году. Обзор инфляции размещен на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.
"Превышение прогнозного параметра по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары", - отмечается в сообщении Нацбанка.
В декабре 2020 года годовой прирост потребительских цен превысил установленный целевой параметр (не более 5%) и составил 7,4%.
Базовая инфляция по итогам 2020 года составила 7,1%.
Относительно ноября потребительские цены в декабре выросли на 1,23%.-0-