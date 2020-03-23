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23 марта 2020, 12:17

Нацбанк показал обновленные банкноты Br20 и Br50

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси показал обновленные банкноты номиналом Br20 и Br50, которые вводятся в обращение с 23 марта, передает корреспондент БЕЛТА.

Причиной введения обновленных денег стала необходимость заменить старые, ветхие банкноты на новые, это плановая работа. Чем ниже номинал банкнот, тем больше они бывают в обращении и быстрее выходят из оборота по причине ветхости и загрязнения. Поэтому на первом этапе в 2019 году ввели обновленные Br5 и Br10.

"Прежние банкноты были введены в 2016 году, они изнашиваются, постепенно выходят из обращения, и сейчас настал период, когда нужно ввести обновленные Br20 и Br50. Это абсолютно плановые вещи - замена старых ветхих банкнот на новые", - пояснил главный специалист главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Александр Терещенко.

Защитный комплекс предыдущих Br20 и Br50 разрабатывался в 2006-2007 годах, сейчас его усовершенствовали. Как пояснил представитель Нацбанка, подобраны защитные элементы, которые, с одной стороны, очень легко проверить гражданам, с другой - их сложно подделать фальшивомонетчикам.

Главный специалист главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Александр Терещенко
Главный специалист главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Александр Терещенко

При этом банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50, выпущенные в 2016 году, остаются законным платежным средством.

Защитный комплекс обновленных банкнот Br20 и Br50 усилен дополнительным водяным знаком, более широкой защитной нитью, а Br50 - еще и изображением с цветопеременным эффектом (в зависимости от угла зрения он меняется с золотистого на зеленый).

В дизайн банкнот внесено несколько изменений. Исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия, а вместо "2009" указан год выпуска в обращение - "2020". Надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте Br50 заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Банкноты, которые вводятся сегодня в обращение, покрыты специальным матовым лаком, что продлевает срок их службы. Плюс укреплена кромка банкнот по периметру. "Благодаря этим нововведениям банкноты будут дольше ходить в обращении", - пояснил Александр Терещенко.

По его словам, случаи подделки белорусского рубля единичные. "Как правило, подделки изготовлены с использованием копировально-множительной техники. Это так называемые "студенческие" подделки, серьезных подделок нет", - добавил он.

Банкноты 2020 года выпуска изготовлены российским "Гознаком".

Как уточнил начальник главного управления наличного денежного обращения Национального банка Сергей Гайко, банкноты большего номинала пока не так активно используются, поэтому сейчас необходимости в их замене нет.

От выпуска обновленных банкнот Br20 и Br50 до момента, когда они будут в массовом обращении на руках у населения, пройдет некоторое время. Это связано с тем, что сейчас будут проводиться мероприятия по адаптации кассовой техники для банковской системы и предприятий, которые занимаются установкой аппаратов, принимающих банкноты. "Где-то в течение месяца мы попытаемся максимально создать условия, чтобы кассовая техника была адаптирована", - пояснил Сергей Гайко.

По его словам, сейчас вся поступающая в Нацбанк денежная наличность изначально помещается на 14-дневный карантин. Затем происходит тщательная сортировка банкнот и монет по степени загрязненности и износа, после которой назад в обращение выдаются только чистые и не имеющие каких-либо повреждений банкноты и монеты, а по низким номиналам банкнот (Br5 и Br10) в обращение выдаются преимущественно новые, ранее не обращавшиеся, банкноты.

При этом количество денежной наличности, выпускаемой из Нацбанка ежемесячно, составляет небольшую долю всех наличных в обороте (в кассах банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, на руках у физлиц, в кассах юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и т.д.).

В Нацбанке обращают внимание: после контакта даже с не имеющими загрязнений банкнотами и монетами необходимо соблюдать традиционные правила гигиены. Наиболее же безопасно использование бесконтактных платежей и дистанционных каналов банковского обслуживания.-0-

Фото Оксаны Манчук

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