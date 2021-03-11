Нацбанк рассказал, какие поддельные деньги чаще всего находят в Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по итогам трех кварталов 2020 года банковские работники выявили 430 поддельных денежных знаков (429 банкнот и одну монету), из которых 48,6% - доллары США, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Доля поддельных российских рублей составила 37,2%, евро - 10,2%, белорусских рублей - 3,7%, других валют (китайский юань) - 0,2%. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года общее количество фальшивок уменьшилось на 31,1%. Снизилось количество подделок каждой из выявленных валют: долларов США - на 22%, российских рублей - на 17,5%, евро - на 64,8%, белорусских рублей в абсолютном выражении - на 30,4% (на 7 штук).

В Минске выявлено 37,7% от всех поддельных денежных знаков, в областях республики - в пределах 4,9-14,7%. Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 42 населенных пунктах.

Чаще всего среди долларов США подделывали купюры номиналом $100 (89,5%), доля банкнот номиналом $50 составила 6,7%. Случаи подделок банкнот номиналами $20, $10 и $5 были единичными. Все фальшивки были ранее известными разновидностями подделок.

Среди поддельных российских рублей основная доля пришлась на банкноты номиналом 5000 российских рублей - 85,6%.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов, кроме 200 и 5 евро. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналами 500, 100 и 50 евро - 34,1%, 18,2% и 25% соответственно.

В течение трех кварталов 2020 года выявлены 16 поддельных банкнот белорусских рублей образца 2009 года номиналами Br200, Br100, Br50, Br20 и Br5. На долю банкнот номиналом Br50 пришлось 50% подделок. Банкноты номиналом Br200 были выявлены впервые.

C использованием полиграфических технологий изготовлены более 86% поддельных долларов США (в основном офсетная и глубокая печать) и 55% поддельных евро (все офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных фальшивых банкнот использованы технологии репрографии - принтерные устройства (в основном струйная печать - доллары США и евро, все российские рубли и китайский юань, белорусские рубли, а также электрофотография - доллары США, евро и белорусские рубли).-0-