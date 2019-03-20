Нацбанк: ситуация с ускорением инфляции была ожидаемой и находится в пределах прогноза

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с ускорением инфляции в начале года в Беларуси была ожидаемой и находится в пределах прогноза, сообщил журналистам начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин на форуме "Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас инфляция чуть ускоряется, мы уже говорили - в первом полугодии ожидаем, что инфляция будет находиться выше целевого параметра. В принципе пока мы видим, что идем в рамках этого прогноза", - сказал Дмитрий Мурин.

Комментируя рост цен на топливо, представитель Нацбанка пояснил, что это в конечном итоге будет оказывать влияние на общую инфляцию. Вместе с тем текущее повышение цен на топливо также укладывается в те параметры, которые прогнозировались.

Пока озабоченность вызывает влияние сезонных колебаний на инфляцию. Детально Нацбанк и МАРТ пока не отрабатывали возможные механизмы для сглаживания сезонных колебаний цен, но, по мнению Дмитрия Мурина, они нужны. "Это не совсем нормально, когда при однозначном уровне инфляции происходят существенные сезонные колебания цен. В нормальной ситуации такого быть не должно", - считает он. К подготовке таких механизмов могли бы подключиться и другие заинтересованные, например, Минсельхозпрод.-0-