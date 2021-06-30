Нацбанк скорректировал порядок установления курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк внес технические изменения в порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 22 июня 2021 года №176, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

Принятие документа связано с реализацией положений новой редакции Банковского кодекса, предусматривающей изменение в правах и функциях Национального банка. "Основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Изменения, предусмотренные постановлением, носят технический характер", - отметили в Нацбанке.

Так, с 1 января 2022 года изменяется дата вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По отношению к ежедневно котируемым валютам официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих курсов. По отношению к ежемесячно котируемым валютам они будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих курсов.

"Кроме того, в связи с тем, что международными финансовыми организациями в настоящее время официально не определяются и, соответственно, нигде не публикуются перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, Национальный банк Беларуси также прекращает установление и обновление соответствующих перечней", - отметили в Нацбанке.

Вместе с тем армянский драм исключается из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включается в список тех, по отношению к которым официальные курсы белорусского рубля устанавливаются ежедневно.

Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.-0-