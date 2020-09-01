Нацбанк запустил обновленную версию единого портала финансовой грамотности

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 1 сентября ввел в эксплуатацию обновленную версию единого портала финансовой грамотности, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Модернизированный сайт отличается современным оформлением и легким для восприятия интерфейсом. Новая версия портала имеет адаптивный дизайн, что повышает удобство его использования на любых устройствах", - отметили в Нацбанке.

Навигация портала оптимизирована с учетом поведения различных категорий пользователей. В частности, созданы специальные разделы для педагогов и молодежи, в которых собраны соответствующие информационные и образовательные материалы. Отдельно представлена информация о мероприятиях по финансовой грамотности, проводимых Нацбанком, госорганами и участниками финансового рынка.

Расширен и дополнен контент, в том числе интерактивными компонентами. "Теоретические и практические материалы по финансовой тематике, размещенные на портале, будут полезны при принятии решений, касающихся личных финансов", - добавили в Нацбанке.

Единый портал финансовой грамотности создан Национальным банком в 2014 году. Его основная цель - помочь гражданам повысить свои компетенции в финансовой сфере.-0-