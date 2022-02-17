Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Vietnam Expo в апреле

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Vietnam Expo 13-16 апреля в Ханое, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Национальная экспозиция Беларуси во Вьетнаме проводится уже в восьмой раз. Ранее мероприятия проходили в Ханое в 2007, 2009, 2012, 2016 годах и в Хошимине в 2011, 2014 и 2018 годах. Традиционно экспозиция Беларуси - крупнейший страновый павильон на Vietnam Expo.

В 2022 году белорусская экспозиция получит почетный статус "Особый гость" (Special Guest), что предполагает центральное размещение в выставочном павильоне, активное рекламно-информационное сопровождение и проведение масштабных конгрессных мероприятий, включая белорусско-вьетнамский бизнес-форум, который станет дополнительной площадкой для поиска бизнес-партнеров и заключения экспортных контрактов.

Участие в экспозиции на выставке Vientam Expo в Ханое подтвердили Национальная академия наук, предприятия нефтехимической отрасли "Белшина", Гомельский химический завод, "Гродно Азот", "Могилевхимволокно", "Нафтан", производитель молочной продукции "Бабушкина крынка", предприятия машиностроения и фармацевтики. Ожидается, что суммарно белорусские стенды займут площадь более 200 кв.м. Формирование экспозиции планируется завершить к началу марта. Принять участие в национальной экспозиции могут белорусские производители продукции и услуг всех форм собственности.

Международная выставка Vietnam Expo - одна из крупнейших универсальных торгово-экономических площадок в Юго-Восточной Азии, проходящая поочередно в Ханое и Хошимине. Мероприятие проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Вьетнама. Выставка Vietnam Expo охватит четыре секции, в которых будут продемонстрированы машины и комплектующие, нефтехимическая продукция, цифровые технологии в торговле и производстве, телекоммуникационное оборудование, фармацевтические и медицинские препараты, продукты питания и напитки, электроника, бытовая техника, инструменты. В выставке Vietnam Expo примут участие более 350 компаний из 16 стран, в том числе Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кубы, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, России, США, Шри-Ланки и Японии.

Организатор национальной экспозиции Беларуси на международной выставке Vietnam Expo - Белорусская торгово-промышленная палата. Соорганизаторами выступают Министерство образования, Министерство промышленности, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук, концерны "Белгоспищепром", "Беллесбумпром", "Белнефтехим", Мингорисполком, областные исполнительные комитеты. Выставочный оператор экспозиции - предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-