Национальная экспозиция Беларуси открылась на выставке IEMA в Пакистане

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси начала работу на международной выставке International Engineering & Machinery Asia Exhibition (IEMA) в городе Лахоре (Пакистан), сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Свою продукцию представили такие ведущие предприятия страны, как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Могилевский металлургический завод, организации концерна "Белнефтехим" ("Белшина", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно"). Министерство образования познакомит посетителей с лучшими белорусскими вузами, а Национальная академия наук - передовыми научными разработками.

В церемонии открытия стенда приняли участие посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович, министр промышленности, торговли, инвестиций и информации правительства провинции Пенджаб Миан Икбал, секретарь министерства торговли Пакистана по торговой дипломатии Джавед Акбар, руководители ТПП пакистанских городов и Совета по инвестициям провинции Пенджаб, а также члены белорусской делегации.

Организатор стенда - Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси. Страна впервые принимает участие в таком крупнейшем выставочном мероприятии Южно-Азиатского региона. 27 сентября в рамках комплексной индустриальной выставки состоится белорусско-пакистанский бизнес-форум.

Работа IEMA продлится до 28 сентября.-0-

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь