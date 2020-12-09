Национальные институты по стандартизации ЕАЭС подписали соглашение о совместной деятельности

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные институты по стандартизации стран ЕАЭС подписали соглашение о совместной деятельности и план мероприятий по его реализации. Это стало итогом заседания руководителей институтов, которое прошло в режиме видеоконференции 9 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Подписи под соглашением поставили руководители национальных институтов по стандартизации Армении (Национальный орган по стандартизации и метрологии Министерства экономики), Беларуси (Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации), Казахстана (Казахстанский институт стандартизации и метрологии), Кыргызстана (Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики) и России (Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценки соответствия). С белорусской стороны соглашение подписал директор БелГИСС Александр Скуратов.

Документ включает такие направления согласованной политики, как совместное планирование разработки межгосударственных стандартов, их разработка, рассмотрение и доработка по поступающим замечаниям; развитие информационной системы комплексного обеспечения в области технического регулирования в ЕАЭС; координация программ повышения квалификации кадров в области стандартизации; международное сотрудничество в области стандартизации.

"Выполнение достигнутых договоренностей позволит повысить эффективность деятельности по стандартизации продукции и методик исследований (испытаний) и измерений на пространстве ЕАЭС для реализации единых технических регламентов и обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции", - отметили в пресс-службе Госстандарта.

На заседании также принято решение о создании рабочей группы по координации взаимодействия по реализации соглашения.

В этом году Беларусь председательствует в Совете руководителей национальных (государственных) органов по стандартизации государств - членов ЕАЭС, а председатель Госстандарта Валентин Татарицкий возглавляет его.-0-