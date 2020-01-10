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10 января 2020, 11:21

Национальный павильон Беларуси будет представлен на крупнейшей в мире пищевой выставке в Дубае

Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП
Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный павильон Беларуси будет представлен на пищевой выставке Gulfood 2020, которая откроется 17 февраля в Дубае, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В "Белинтерэкспо" обратили внимание, что Gulfood является крупнейшей в мире ежегодной выставкой продуктов питания. Участники белорусской экспозиции Belarus. The Taste of Nature смогут провести переговоры с закупщиками и импортерами более чем из 190 стран. В 2019 году участники экспозиции заключили на выставке контракты на сумму $13 млн. "В этот раз есть основания ждать не менее знаменательного результата", - считают в "Белинтерэкспо".

Успех выставки отчасти определяется местом ее проведения. Объединенные Арабские Эмираты - третий в мире реэкспортный рынок, уступающий только Гонконгу и Сингапуру. Через ОАЭ импортируется свыше 80% пищевой продукции в регионе GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), в который входит также Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия. Общая численность населения стран GCC - более 42 млн человек, сами страны характеризуются высоким уровнем жизни, ввиду географических особенностей они вынуждены импортировать большую часть пищевой продукции.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов отметил, что в 2019 году по итогам работы за 11 месяцев экспорт сельхозтоваров в ОАЭ вырос почти в три раза и составил $1,8 млн. "В основном поставляем туда такие биржевые товары, как молоко сухое, цельное, обезжиренное, сухая сыворотка. Планируем и прорабатываем контракты на поставки рыбной продукции, готовой молочной продукции. Ведем переговоры по поставкам мяса - курицы и говядины - по стандартам "Халяль", - добавил Алексей Богданов.

Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature на выставке Gulfood будет организована пятый год подряд. В этот раз Беларусь будут представлять ОАО "Беллакт", Верхнедвинский маслосырзавод, Лидский молочно-консервный комбинат, "Праймилк", Слонимский мясокомбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, Туровский молочный комбинат. Формирование белорусского павильона продолжается.

Участники белорусской экспозиции смогут принять участие в деловой программе: семинарах по экспертизе и сертификации халяльной продукции, B2B-встречах с потенциальными партнерами.

В выставке Gulfood 2020 примут участие более 5 тыс. компаний из 120 стран. Число посетителей выставки в 2019 году превысило 98 тыс. человек из 193 стран. Белорусским участникам выставки удалось провести переговоры в том числе с представителями Алжира, Афганистана, Египта, Индонезии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Нигерии, ЮАР и Японии.

Организатор экспозиции Belarus. The Taste of Nature - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция организована при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, посольства Беларуси в ОАЭ и генерального консульства Беларуси в Дубае.

Экспозиции белорусских производителей Made in Belarus в 2020 году будут организованы более чем в 40 странах, в том числе в Азербайджане, Египте, Зимбабве, Казахстане, Китае, Мозамбике, Омане, Сирии, Сингапуре, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Эфиопии, ЮАР. Запланированы также экспозиции в Грузии, Молдове, Нидерландах, Польше, Сербии, США, Украине, Франции.-0-

Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты

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БелТПП выставка ОАЭ продукты питания
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