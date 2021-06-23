Национальный центр маркетинга будет сотрудничать с Украинским союзом промышленников и предпринимателей

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 июня 2021
Минск Переменная облачность +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:24 Компартия Беларуси призвала все прогрессивные силы поддержать страну в борьбе с санкционным давлением Политика
18:12 Главный тренер сборной Беларуси по гребле: у нас одна задача на Олимпиаде - выступить достойно Спорт
18:08 Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона Спорт
18:06 Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Истборне Спорт
17:50 ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" разместилась в центре Минска Культура
17:48 Исаченко посетил ОАО "Купалинка" Общество
17:42 Республиканский студсовет призвал европейское сообщество не политизировать студдвижение в Беларуси Общество
17:34 В Могилеве усилили контроль в местах отдыха граждан у воды Регионы
17:30 Национальный центр маркетинга будет сотрудничать с Украинским союзом промышленников и предпринимателей Экономика
17:25 Гродненский медуниверситет получил положительную оценку внешнеэкспертной международной комиссии Регионы
17:21 Интервал между компонентами вакцины от COVID-19 можно увеличить, качество иммунного ответа не пострадает - эксперт Общество
17:13 Места на трибунах на открытие и закрытие Игр в Токио разыграют в лотерею Спорт
17:12 Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений Общество
17:08 Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси Регионы
17:00 В Израиле из-за роста заболеваемости COVID-19 снова ввели ограничительные меры В мире
16:58 Захарова: введение санкций накануне 22 июня - позор для ЕС Политика
16:57 МИД РФ: Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением Политика
16:53 Каранкевич: совершенствование работы с потребителями в приоритете для инспекций Госэнергогазнадзора Экономика
16:51 Пантус: ежегодно Беларусь поставляет в Россию военную продукцию на $250-300 млн Экономика
16:49 Гродненец дома в шкафу выращивал марихуану Происшествия
16:48 МИД РФ: Запад своими санкциями делает ставку на обрушение уровня жизни в Беларуси Общество
16:45 В Минске на ул.Землемерной горит частный неэксплуатируемый дом Происшествия
16:43 Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 июля Экономика
16:43 Госкомвоенпром рассказал об испытании зенитной ракеты с дальностью стрельбы до 70 км Общество
16:36 Беларусь обсудила военное и военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и Казахстаном Общество
16:34 Мингорисполком и облисполкомы проведут 26 июня прямые телефонные линии Общество
16:28 Запрет на посещение лесопарковых зон введен в Могилеве Регионы
16:27 В Минске бухгалтер перевела свыше Br34 тыс. компании на свой счет Происшествия
16:26 Витебчанину дали 1,5 года "химии" за оскорбление командира столичного ОМОНа Происшествия
16:24 Кочанова: среди рационализаторов на производстве есть будущие ученые и преподаватели вузов Общество
Все новости
Все новости
Экономика
23 июня 2021, 17:30

Национальный центр маркетинга будет сотрудничать с Украинским союзом промышленников и предпринимателей

Фото ncmps.by
Фото ncmps.by

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным центром маркетинга МИД Беларуси и Украинским союзом промышленников и предпринимателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Подписание прошло во время онлайн-семинара, посвященного выходу украинских компаний на рынок Беларуси. Мероприятие было организовано с целью выработки стратегии и бизнес-решений по торгово-экономическому взаимодействию между двумя странами. В семинаре приняли участие свыше 40 организаций, входящих в Украинский союз промышленников и предпринимателей.

С приветственным словом к участникам обратились посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. С украинской стороны меморандум подписан главой союза Анатолием Кинахом.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо подчеркнул, что Украина является для Беларуси важным партнером и необходимо двигаться вперед вместе с бизнес-сообществом, чтобы интенсифицировать торгово-экономические отношения.

Украинским бизнесменам были представлены механизмы развития внешнеэкономической деятельности зарубежных компаний с белорусскими партнерами, эффективные инструменты изучения рынка Беларуси и возможности портала Export.by. Особую актуальность на семинаре приобрела тема участия украинских компаний в закупках в Беларуси.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес маркетинг предприниматели промышленность Украина
Новости рубрики Экономика
Фото Министерства энергетики Каранкевич: совершенствование работы с потребителями в приоритете для инспекций Госэнергогазнадзора
(слева направо) председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, премьер-министр Роман Головченко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович Пантус: ежегодно Беларусь поставляет в Россию военную продукцию на $250-300 млн
Фото из архива Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 июля
Фото из архива Доллар на торгах 23 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали
Фото из архива Беларусь добилась отклонения основных требований российской компании в инвестиционном арбитраже
Фото из архива БУТБ ожидает стабилизации цен на металлопродукцию
Главное
Лукашенко в Брестской крепости: мы родную землю и суверенитет никому не отдадим
Головченко: MILEX - хорошо узнаваемый бренд
Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике - Хренин
Кочанова: среди рационализаторов на производстве есть будущие ученые и преподаватели вузов
Топ-новости
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Температура воздуха в Беларуси 22 июня поднималась почти до 36 градусов жары
За сутки в Беларуси зарегистрированы 802 пациента с COVID-19, выписаны 805
Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 79 районах Беларуси
Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона
Индийский штамм коронавируса может появиться и в регионах, противостоять помогут маски - эксперт
ФОТОФАКТ: Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" разместилась в центре Минска
МИД РФ: Россия и Беларусь будут укреплять коллективную устойчивость перед санкционным давлением
Республиканский студсовет призвал европейское сообщество не политизировать студдвижение в Беларуси
В Витебской области ограничено посещение лесов
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 июля
Щекин: можно провести некоторые параллели между планом "Ост" и секторальными санкциями
Утвержден состав спортивной делегации на Игры в Токио
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.