Назарбаев: нам удалось сохранить положительную динамику роста в ЕАЭС

6 декабря, Санкт-Петербург /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. На проходящем в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику роста в Евразийском экономическом союзе.

"Проходящий 2018 год стал особенно важным в истории ЕАЭС. Несмотря на сложившиеся внешние условия и риски, связанные с волатильностью мировой экономики, нам удалось сохранить положительную динамику роста. За январь-сентябрь текущего года наблюдается существенное увеличение объемов внешней взаимной торговли. Совокупный объем ВВП ЕАЭС вырос. Особенно радует, что инвестиции в капитал выросли на 6,2%, а промышленное производство выросло почти на 3,5%", - сказал глава Казахстана.

Одним из важных индикаторов сотрудничества в ЕАЭС, по словам президента Казахстана, является открытие совместных предприятий в странах интеграционного объединения. "Только в Казахстане с момента функционирования ЕАЭС количество таких СП увеличилось почти на 70%, превысив 10 тыс. предприятий. Это говорит о нашей кооперации", - проинформировал Нурсултан Назарбаев.

Отдельно глава Казахстана отметил вступивший в этом году в силу новый Таможенный кодекс, который вобрал в себя самые современные подходы администрирования, включая автоматизацию бизнес-процессов и внедрение принципа одного окна.

Нурсултан Назарбаев также остановился на результатах работы по реализации основных направлений цифровой повестки до 2025 года. "Утвержден порядок проработки цифровых инициатив. На сегодня уже отобраны 8 цифровых инициатив в сферах, имеющих высокий интеграционный потенциал. Успешно проведен эксперимент по спутниковому мониторингу транзитных грузов между казахстанскими и российскими таможенными службами. Продолжается работа по устранению барьеров и ограничений во взаимной торговле. Кроме того, активно развивается международное сотрудничество", - отметил президент Казахстана.-0-