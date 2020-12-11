Назарбаев: необходимо наращивать объемы и устойчивость торговых потоков внутри и за пределами ЕАЭС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На данном этапе необходимо наращивать объемы и устойчивость торговых потоков как внутри, так и за пределами ЕАЭС. Об этом заявил первый Президент Казахстана, почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш союз должен стать центром притяжения мировых производственных и торговых потоков, - отметил Нурсултан Назарбаев, говоря о приоритетных направлениях развития союза. - Нам нужно ускорить темпы интеграции промышленных потенциалов наших стран".

По его словам, объем несырьевых товаров во взаимном товарообороте стран ЕАЭС составляет всего 16%. "Мы должны привлекать и локализовывать масштабные элементы цепочек добавленной стоимости будущего, смещаемые сейчас из региона Юго-Восточной Азии", - считает первый Президент Казахстана.

"Нам необходимо наращивать объемы и устойчивость торговых потоков как внутри, так и за пределами ЕАЭС. Потенциал взаимной торговли наших стран не реализован, к сожалению, и составляет менее 9% от объема внешнего товарооборота стран ЕАЭС. Это наша главная задача - наращивать внутри, заменять импортные товары товарами из наших государств. Для сравнения - в таких союзах, как Европейских союз, НАФТА, АСЕАН, этот показатель составляет соответственно 63%, 49% и 45%", - добавил он.

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