Назаров и Новак обсудили поставки нефти и природного газа в Беларусь

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров и заместитель председателя правительства России Александр Новак провели сегодня рабочую встречу в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов.
"По итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения. Дальнейшие консультации будут продолжены", - отметили в пресс-службе.-0-