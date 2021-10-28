Назаров: потери белорусских НПЗ из-за санкций составили уже $80 млн

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери белорусских НПЗ из-за санкций составили уже $80 млн. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация - это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер и наших вынужденных ответных мер (удлинение цепочки поставок, платежей и так далее) уже составили $80 млн", - сказал Юрий Назаров.

По его словам, основное негативное влияние санкций на промышленный комплекс обусловлено увеличением издержек у подсанкционных предприятий, связанных с необходимостью замены поставщиков комплектующих, сырья и материалов, с удлинением сроков прохождения платежей. "Все это в комплексе отражается на своевременном выполнении обязательств наших предприятий. Кроме того, ухудшаются условия заимствований как в части повышения стоимости, так и сокращения сроков предоставляемых ресурсов и включения дополнительных требований", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что правительство и государственные органы нацелены на оперативное принятие мер по нивелированию негативных последствий от внешнего воздействия. "Кроме того, агрессивная политика ряда стран не оставлена без ответа. Правительством в отношении недружественных нам стран принят ряд ответных специальных ограничительных мер", - обратил внимание Юрий Назаров.-0-