28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Юрий Назаров рассказал о разработанных Беларусью антисанкционных мерах во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для противодействия санкционным мерам и минимизации их последствий в правительстве создана межведомственная рабочая группа из представителей 17 министерств и ведомств, включая Администрацию Президента, Государственный секретариат Совета безопасности, КГК, КГБ и Национальный банк.

На сегодня межведомственной рабочей группой выработан целый ряд антисанкционных мер", - сказал Юрий Назаров.

По его словам, точечные меры в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах для нормализации их финансово-хозяйственной деятельности приняты незамедлительно. Как результат, несмотря на санкции, экспорт продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с прошлым годом вырос почти на $250 млн, нефтехимии - на $700 млн, по азотным и калийным удобрениям - на $100 млн.

В нефтепереработке приняты меры по сохранению возможности экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению "Нафтана" кредитными ресурсами для бесперебойных закупок нефти в России, осуществления текущей и инвестиционной деятельности. "Реализация этих мер позволила решить вопрос с загрузкой обоих НПЗ. До конца этого года они будут загружены с годовым объемом переработки 16,8 млн т в год, что практически на 0,5 млн т больше, чем в прошлом году", - отметил вице-премьер. Кроме того, в полном объеме обеспечены потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и нефтехимическом сырье, а по нефтепродуктам создан их 30-суточный запас.

В настоящее время правительством совместно с российской стороной ведется работа по перенаправлению белорусских грузов с прибалтийского направления на российское.

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