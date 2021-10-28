Назаров: создание отечественного ударного беспилотника "Квадро-1400" завершается

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание отечественного ударного беспилотника "Квадро-1400" на завершающей стадии, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Стратегической задачей сегодня и на будущее является обеспечение национальной безопасности страны", - рассказал Юрий Назаров.
По его словам, в 2021 году модернизирована реактивная система залпового огня "Град". "На завершающей стадии находится создание отечественного ударного беспилотного авиационного комплекса "Квадро-1400", который способен в дневных и ночных условиях обнаруживать, распознавать и поражать легкобронированные и небронированные цели, живую силу противника. Завершается разработка трехкоординатного отечественного мобильного радиолокационного комплекса "Восток". Успешно выполняются разработки средств ближнего боя: многоцелевого гранатометного комплекса, стрелкового оружия и боеприпасов к нему", - отметил вице-премьер.-0-