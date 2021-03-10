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10 марта 2021, 15:44

Назаров: своевременная модернизация предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции

Юрий Назаров во время посещения ОАО "Могилёвхимволокно". Пояснение даёт Пётр Рудник
Юрий Назаров во время посещения ОАО "Могилёвхимволокно". Пояснение даёт Пётр Рудник

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Своевременная модернизация промышленных предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время рабочего визита на "Могилевхимволокно", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита вице-премьер ознакомился с технологическими процессами и реализацией инвестпроекта "Комплекс по производству полиэфирной продукции".

"Во время встречи мы обсуждали не глобальные вопросы нефтехимической отрасли, а будущее "Могилевхимволокно". У нас есть два проекта, на мой взгляд, их затянули, но тем не менее сегодня мы окончательно приняли решение о том, что на могилевском предприятии приступают к реализации проекта по производству технических нитей. Мы посмотрели старое производство: это большая и незагруженная площадь. В ближайшее время здесь будет компактное и современное производство. Я надеюсь, что в апреле мы сделаем первый платеж и приступим к выполнению контрактных обязательств. Этот проект хороший и своевременный, он позволит оптимизировать затраты на "Могилевхимволокно": почти на 50% позволит сократить себестоимость нашей продукции, а это повышение конкурентоспособности изделий", - подчеркнул Юрий Назаров.

Юрий Назаров
Юрий Назаров

По словам генерального директора ОАО "Могилевхимволокно" Петра Рудника, в качестве первой очереди инвестпроекта реконструирована установка непрерывной поликонденсации. Это позволило организовать производство гранулята полиэтилентерефталата текстильного назначения и изготовление полиэфирного волокна мощностью 50 тыс. т в год с выпуском новых, востребованных на рынке волокон типа "конжугейт" в объеме 25 тыс. т и до 25 тыс. т в год волокна стандартных ассортиментов с улучшенными качественными характеристиками.

Первая очередь проекта была введена еще в 2018 году. Это позволило предприятию перейти на выпуск продукции по современной технологии из терефталевой кислоты, освоить новые ассортименты волокон типа "конжугейт" и обеспечить сырьем улучшенного качества ОАО "СветлогорскХимволокно".

"В ближайшую пятилетку мы планируем реализовать в том числе череду небольших инвестиционных проектов, общая стоимость которых варьируется от 80 до 100 млн евро. И первый из них - это модернизация производства технических нитей. По итогам 2020 года стоимость технических нитей составила 1,2 тыс. евро за тонну. Новое производство позволит снизить затраты почти наполовину. Это нужное производство, в котором есть потребность. Мы сможем увеличить нашу долю на зарубежных рынках: у нас выигрышное географическое положение, которое позволит снизить логистические затраты. На постсоветском пространстве всего два предприятия, которые занимаются выпуском технических нитей, - Могилев и завод в городе Волжском в Российской Федерации. А технические нити имеют очень широкое применение - баннерные ткани, тенты для грузовых автомобилей, кровельные материалы и другое. И уже в апреле мы приступим к активным работам в этом направлении", - подчеркнул Петр Рудник.

Петр Рудник
Петр Рудник

Обсуждался и вопрос о новой линии по производству технической ленты и рациональному использованию пустующих производственных площадей. "Сегодня мы посмотрели площади, которые есть у предприятия. Это готовые производственные помещения, которые просто нужно привести в порядок, их можно сдавать в аренду небольшим производствам. И мы договорились, что нужно подбирать небольшие и компактные инвестиционные проекты, - отметил вице-премьер. - Кроме этого, у предприятия есть возможность запустить дополнительное производство. Сейчас, например, здесь из отходов производят техническую ленту для упаковки. Из нашей страны вывозят большой объем пиломатериалов, а где брать для них ленту? Выходит, что мы закупаем ее. А для того, чтобы насытить внутренний рынок, нужно поставить еще одну небольшую линию, стоимостью порядка 1,5 млн евро. Это позволит обеспечить внутренний спрос на такой вид продукции".

Юрий Назаров также встретился и с коллективом предприятия, обсуждались основные посылы VI Всебелорусского народного собрания. По словам вице-премьера, люди хорошо информированы о принятых на масштабном форуме предложениях.-0-

Фото Олега Фойницкого

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Могилевская область модернизация предприятие проект промышленность
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