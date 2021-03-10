Назаров: своевременная модернизация предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции

10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Своевременная модернизация промышленных предприятий позволяет повышать конкурентоспособность продукции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время рабочего визита на "Могилевхимволокно", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита вице-премьер ознакомился с технологическими процессами и реализацией инвестпроекта "Комплекс по производству полиэфирной продукции".

"Во время встречи мы обсуждали не глобальные вопросы нефтехимической отрасли, а будущее "Могилевхимволокно". У нас есть два проекта, на мой взгляд, их затянули, но тем не менее сегодня мы окончательно приняли решение о том, что на могилевском предприятии приступают к реализации проекта по производству технических нитей. Мы посмотрели старое производство: это большая и незагруженная площадь. В ближайшее время здесь будет компактное и современное производство. Я надеюсь, что в апреле мы сделаем первый платеж и приступим к выполнению контрактных обязательств. Этот проект хороший и своевременный, он позволит оптимизировать затраты на "Могилевхимволокно": почти на 50% позволит сократить себестоимость нашей продукции, а это повышение конкурентоспособности изделий", - подчеркнул Юрий Назаров.

Юрий Назаров

По словам генерального директора ОАО "Могилевхимволокно" Петра Рудника, в качестве первой очереди инвестпроекта реконструирована установка непрерывной поликонденсации. Это позволило организовать производство гранулята полиэтилентерефталата текстильного назначения и изготовление полиэфирного волокна мощностью 50 тыс. т в год с выпуском новых, востребованных на рынке волокон типа "конжугейт" в объеме 25 тыс. т и до 25 тыс. т в год волокна стандартных ассортиментов с улучшенными качественными характеристиками.

Первая очередь проекта была введена еще в 2018 году. Это позволило предприятию перейти на выпуск продукции по современной технологии из терефталевой кислоты, освоить новые ассортименты волокон типа "конжугейт" и обеспечить сырьем улучшенного качества ОАО "СветлогорскХимволокно".

"В ближайшую пятилетку мы планируем реализовать в том числе череду небольших инвестиционных проектов, общая стоимость которых варьируется от 80 до 100 млн евро. И первый из них - это модернизация производства технических нитей. По итогам 2020 года стоимость технических нитей составила 1,2 тыс. евро за тонну. Новое производство позволит снизить затраты почти наполовину. Это нужное производство, в котором есть потребность. Мы сможем увеличить нашу долю на зарубежных рынках: у нас выигрышное географическое положение, которое позволит снизить логистические затраты. На постсоветском пространстве всего два предприятия, которые занимаются выпуском технических нитей, - Могилев и завод в городе Волжском в Российской Федерации. А технические нити имеют очень широкое применение - баннерные ткани, тенты для грузовых автомобилей, кровельные материалы и другое. И уже в апреле мы приступим к активным работам в этом направлении", - подчеркнул Петр Рудник.

Петр Рудник

Обсуждался и вопрос о новой линии по производству технической ленты и рациональному использованию пустующих производственных площадей. "Сегодня мы посмотрели площади, которые есть у предприятия. Это готовые производственные помещения, которые просто нужно привести в порядок, их можно сдавать в аренду небольшим производствам. И мы договорились, что нужно подбирать небольшие и компактные инвестиционные проекты, - отметил вице-премьер. - Кроме этого, у предприятия есть возможность запустить дополнительное производство. Сейчас, например, здесь из отходов производят техническую ленту для упаковки. Из нашей страны вывозят большой объем пиломатериалов, а где брать для них ленту? Выходит, что мы закупаем ее. А для того, чтобы насытить внутренний рынок, нужно поставить еще одну небольшую линию, стоимостью порядка 1,5 млн евро. Это позволит обеспечить внутренний спрос на такой вид продукции".

Юрий Назаров также встретился и с коллективом предприятия, обсуждались основные посылы VI Всебелорусского народного собрания. По словам вице-премьера, люди хорошо информированы о принятых на масштабном форуме предложениях.-0-

Фото Олега Фойницкого