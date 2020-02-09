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09 февраля 2020, 15:46

Не только нефть и газ - Крутой позитивно высказался о белорусско-российском торговом сотрудничестве

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой позитивно высказался о белорусско-российском сотрудничестве в торговой сфере. Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе. В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах", - рассказал Дмитрий Крутой, который также был в числе переговорщиков с белорусской стороны.

По его словам, на уровне президентов обсуждалась очень широкая повестка двусторонних отношений. "Журналисты на самом деле попытались свести результаты переговоров только к нефтегазовой сфере. Но президенты очень много времени уделили результатам внешней торговли между нашими странами за прошлый год", - отметил Дмитрий Крутой.

Он привел данные, что экспорт Беларуси в Россию по итогам прошлого года вырос на 4,5%. "Это пока предварительные данные Белстата. В деньгах это - плюс $600 млн. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество именно в торговой сфере в целом развивается неплохо. Данную тенденцию правительствам поручено всячески продолжать и закреплять", - заявил первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой также рассказал, что очень много времени президенты уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце с учетом планируемого в скором времени завершения работ по первому энергоблоку. Кроме того, на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции.

Первый вице-премьер озвучил и подробности о достигнутых договоренностях в отношении поставок в Беларусь российских нефти и газа.

"Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал Дмитрий Крутой.

Президент России Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал содействие в работе с российскими добывающими компаниями, в том числе в части поставок через "Транснефть". Он также назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера, а ныне является заместителем руководителя Администрации Президента России.

Что касается цены российского газа для Беларуси, то в Сочи было решено, что условия будут не хуже 2019 года, когда данный энергоресурс поставлялся в страну по $127 за 1 тыс. куб.м. Эта цифра определена как базовая на сегодняшний день в переговорах сторон. Однако, сказал первый вице-премьер, присутствуют определенные специфика и тенденции, которые происходят на мировых рынках, и профильные эксперты в ближайшее время оценят всю комбинацию этих факторов. "На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов, - пояснил Дмитрий Крутой. - Поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца - январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь (2020 года. - Прим. БЕЛТА)".-0-

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