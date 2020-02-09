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09 февраля 2020, 15:00

Крутой о российской нефти: будем покупать по мировым ценам, чего и требовала Беларусь

Дмитрий Крутой. Фото из архива
Дмитрий Крутой. Фото из архива

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал журналистам итоги прошедших 7 февраля переговоров на высшем уровне в Сочи. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на чем и настаивала белорусская сторона, будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, Президент России Владимир Путин согласился с этим подходом. "Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", - уточнил первый вице-премьер.

Он обратил внимание, что российский нефтяной рынок очень неоднородный и констатировал, что по сути половину января стороны не находились в режиме переговоров из-за того, что у России продолжались новогодние каникулы. "Но теперь интенсивность контактов между нашими субъектами хозяйствования выросла. И мы видим, что в той же России примерно 100 млн т нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании, - отметил Дмитрий Крутой. - С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Уже в ближайшие дни министр энергетики России пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке и оказать всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем".

Первый вице-премьер также рассказал, что, как показали январские дебаты, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный. "Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться. То есть любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих - более мелких и среднего уровня - субъектов повысится, и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", - заявил Дмитрий Крутой.

Он также сообщил, что Владимир Путин назначил Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке. Ныне заместитель руководителя Администрации Президента России, до недавнего времени он курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера. "Ему специфика всех наших взаимоотношений знакома и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем (это большой прорыв наших текущих договоренностей), что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", - резюмировал Дмитрий Крутой.-0-

Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - КрутойЦена российского газа для Беларуси в 7 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - Крутой
Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА, означает ли это, что цена на российский газ для Беларуси в 2020 году будет именно $127, первый вице-премьер отметил, что эта цифра "звучит как базовая на сегодняшний день в наших переговорах".

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Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой напомнил, что, как неоднократно подчеркивал и Президент Беларуси, БелАЭС должна быть самой безопасной станцией.

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"Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе. В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах", - рассказал Дмитрий Крутой, который также был в числе переговорщиков с белорусской стороны.

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