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16 апреля 2021, 21:25

Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 19 по 25 апреля

Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 19 по 25 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Республиканской конфедерации предпринимательства.

В программе форума - семинары, конференции, круглые столы, консультации и другие деловые события (в предыдущие годы - свыше 150-200) на территории всей Беларуси.

Будут проведены акции: "Подари книгу библиотеке" (передача в дар Национальной библиотеке Беларуси книг Владимира Карягина), "Предприниматели о предпринимательстве", "Демонстрируем свой бизнес".

Одним из важнейших мероприятий станет третий Республиканский деловой форум "Развитие предпринимательства в Беларуси: Стратегия. Приоритеты. Перспективы консолидации". Он пройдет 21 апреля в Национальной библиотеке.

В рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса "Лучшие город (район) и область для бизнеса Беларуси - 2020". Ими стали лучшие регионы страны с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными условиями для развития предпринимательства. В конкурсе принял участие 141 регион.-0-

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