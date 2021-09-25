Несвижский район победил в соревнованиях по уборке зерна в Минской области

25 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Несвижский район признан победителем ежегодного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в Минской области. Такие результаты жатвы назвали сегодня на областном фестивале "Дажынкі-2021" в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

За достижение высоких показателей в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в столичном регионе первое место занял Несвижский район, второе - Дзержинский район, третье - Минский район.

За достижение высоких показателей в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в столичном регионе первое место занял Несвижский район

Среди организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первое место получило ОАО "Гастелловское", второе - ОАО "Городилово", третье - филиал "Правда-Агро" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

Среди организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, второе место получило ОАО "Городилово"

Во время подведения итогов награды и премии также вручили лучшим главным агрономам и инженерам, старшим комбайнерам и комбайнерам молодежных экипажей, водителям транспортных средств, бригадам операторов зерносушильных установок сельскохозяйственных и иных организаций.

"Минская область - промышленный и аграрный центр Беларуси. Традиционно в сентябре мы собираемся на добром, богатом и щедром празднике тружеников села "Дажынкі-2021". Подводим итоги, чествуем лучших из лучших и закладываем основы будущего успеха. Нынешний год был не самым легким для аграриев. Мы понимаем, каких сил и ресурсов вам стоило собрать в короткие сроки урожай, - сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. - Сегодня каждый из вас достоин награды: руководитель района и директор хозяйства, механизатор и полевод. Каждый, кто вложил частичку труда в общий результат. Как итог нашей слаженной работы - каравай Минской области составляет более четверти республиканского объема. Это дорогого стоит".

Александр Турчин

Среди победителей областного соревнования в этом году есть новые экипажи, хозяйства и районы. По словам губернатора, это свидетельствует, что регион постоянно совершенствуется. Показателем этого также является средняя заработная плата работников села, которая превысила Br1 тыс. и продолжает увеличиваться. "Нами получен хороший результат, однако нельзя останавливаться на достигнутом. Надо постоянно идти к новым целям, испытывать себя на прочность, чтобы развивать Минскую область и в целом Беларусь", - добавил глава региона.-0-

Фото Рамиля Насибулина