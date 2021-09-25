Фестиваль тружеников села Минской области "Дажынкі-2021" развернулся в Копыле

25 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль тружеников села Минской области "Дажынкі-2021" развернулся сегодня в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

В атмосфере сельского колорита в городе проходит праздник, посвященный руководителям, их заместителям, главным агрономам, комбайнерам, операторам зерносушильных установок сельскохозяйственных и иных организаций - всем, кто трудился на сборе урожая в столичном регионе. Для них и гостей в Копыле подготовлена обширная культурно-развлекательная программа.

На фестивале развернулись сценические площадки, город мастеров, выставка-конкурс караваев и снопов районов Минской области, экспозиция ретро-машин. Работают также спортивные площадки, аттракционы и торговые ряды, проходит демонстрация костюмов ручной работы мастеров учреждений культуры.

Горожанка Дина пришла на праздник с дочерью Василисой и подругой Дарьей. "До Дожинок в Копыле проходил республиканский День письменности, поэтому гуляем весь сентябрь. Город приукрасили к мероприятиям, многие здания обновились, тропинки привели в порядок. Жить стало комфортнее. И пасмурные серые дни стали немного более радостными благодаря мероприятиям. Много площадок развернулось, есть развлечения на любой вкус, проходят концерты, везде готовят вкусную еду. Мы в восторге", - поделилась впечатлениями жительница Копыля.

Оборудованы и интерактивные площадки. УВД, МЧС, ДОСААФ и Департамент охраны Минской области организовали для посетителей игры, полосы препятствий, тестирование на знание правил безопасности, обучение по основам жизнедеятельности с использованием инновационных технологий и современного оборудования.

Подростки Никита и Михаил расположились рядом с площадкой МЧС. По их словам, впервые могут настолько близко увидеть машины. "Здесь еще развлечения проводят. Выглядит, если честно, захватывающе, хотя сперва думали, что ничего интересного на празднике не найдем", - рассказали парни.

Есть также интерактивная площадка "Беларуская хата на смачныя стравы багата", где представили сцены "Усадьба рыбака", "Драник-шоу" и "Медовая заимка". Здесь все желающие могут поучаствовать в народных обрядах, мастер-классах по приготовлению и оформлению блюд.

В центре города установлены палатки предприятий столичного региона, где представлена продукция хлебозаводов, мясных комбинатов, лесхозов.

На фестивале также проходит культурно-познавательный квест. Гости мгут пройти 10 любых площадок для участия в розыгрыше призов: телевизора, холодильника или двух планшетов.

Церемония вручения первых премий победителям областного соревнования по уборке урожая начнется в 16.00.

На главной праздничной сцене в 18.40 организуют концерт с участием исполнителей белорусской и российской эстрады. Жителей и гостей Копыля порадуют группа "Фабрика", Александр Солодуха, Алена Ланская, Виктория Алешко и другие исполнители и коллективы. В 21.00 начнется световое шоу, после которого в городе запустят праздничный фейерверк.-0-

Фото Рамиля Насибулина