НК "Янгпур" планирует поставлять нефть в Беларусь из Ямало-Ненецкого автономного округа

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НК "Янгпур" (дочерняя компания ПО "Белоруснефть"), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе, планирует поставлять нефть в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в концерне "Белнефтехим".

"Компания "Янгпур" переориентирована на поставки нефти на белорусский рынок", - сказали в концерне. При этом объемы, а также графики поставок в "Белнефтехиме" пока не комментируют.

"Янгпур", с 2013 года входящая в состав РУП "ПО "Белоруснефть", представляет белорусскую компанию на российском рынке добычи нефти и газа, ведет поиск, разведку и разработку семи месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщалось, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям. С 4 января поставки сырья в страну возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "РуссНефть" и "Нефтиса". Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ "Нафтан".

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.-0-