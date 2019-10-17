Новгородские аграрии голосуют за белорусскую технику - губернатор российского региона

17 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Новгородская область России заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по различным направлениям. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор этого российского региона Андрей Никитин, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель региона подчеркнул, что область готова принимать участие в совместных проектах. "Наши новгородские аграрии уже проголосовали за белорусскую технику, не дожидаясь никаких команд с нашей стороны. Более 50% техники - белорусская. Процент этот растет. Шесть дилерских центров открыто", - отметил он.

Андрей Никитин констатировал, что в области была низкая база для развития сельского хозяйства и многое еще нужно сделать. "Но вот этот рост сопровождается в том числе развитием кооперации с Беларусью", - сказал губернатор.

Есть большой интерес и к взаимодействию в других сферах, в том числе в строительстве. Новгородская область участвует во многих национальных российских проектах, но не хватает собственных мощностей. "Объемы есть. Мы сегодня с коллегами обязательно посмотрим, будем рады видеть белорусских строителей. Здесь точно посотрудничаем", - заявил Андрей Никитин.

"По машиностроению, транспорту надо начинать работу с нуля. По автобусам, коммунальной технике. Сегодня-завтра у меня достаточно большая программа именно в этой части. Надо обсуждать, разговаривать. С точки зрения качества мы понимаем, что белорусская техника абсолютно конкурентоспособна", - добавил губернатор.-0-