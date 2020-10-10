Новое литейное производство планируют создать в Беларуси в ближайшие 5 лет

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие пять лет в Беларуси планируют создать новое литейное производство. Этот вопрос рассматривался во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко в филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Премьер-министр ознакомился с линейкой производимых двигателей, дизель-генераторных установок и компрессорных станций, посетил литейный участок производства, заслушал руководство Минского моторного завода по вопросам финансово-хозяйственной деятельности холдинга. Роман Головченко также провел совещание с участием руководства ведущих машиностроительных предприятий страны, во время которого рассматривалось создание в Беларуси в очередной пятилетке нового литейного производства, выход на проектные мощности и налаживание эффективной работы.

В январе этого года в филиале Минского моторного завода в Столбцах открыто собственное чугунолитейное производство. В строительство вложено более $25 млн собственных средств предприятия. "В результате страна получила новое современное производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья по ХТС-процессу. Производственный корпус построен со всей необходимой инфраструктурой. Использование современного европейского оборудования пылегазоочистки, систем вентиляции и регенерации позволило существенно снизить экологические риски, выведя литейное производство на безопасный уровень для здоровья человека и окружающей среды", - отметили в пресс-службе.

Проект был включен в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Успешно работающий с начала года участок позволит заводу импортировать меньше продукции для производства. На первом этапе в 2015 году введен участок литья гильзы блока цилиндра. Он обеспечил ММЗ продукцией, которую прежде приходилось импортировать. Технология процесса позволила рационально использовать металл (толщина стенки гильзы уменьшена в два раза), снизив тем самым себестоимость изделий и повысив качество. Высокая точность литья и современное технологичное оборудование позволяет обрабатывать на участке новые модели и мелкие серии.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. Предприятие выпускает более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.

Филиал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах специализируется на выпуске передвижных и стационарных компрессорных станций, деталей и узлов к дизельным двигателям ММЗ, а также оказывает услуги по термической и гальванической обработке металлов, ремонту и техническому обслуживанию авто- и тракторной техники, выработке тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения.-0-