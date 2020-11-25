Новые проекты по использованию фрезерного торфа в системе ЖКХ реализуют в Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые проекты по использованию фрезерного торфа на котельных жилищно-коммунального хозяйства будут реализованы в Беларуси. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ОАО "ТБЗ Ляховичский", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Три проекта по переводу котельных ЖКХ на использование фрезерного торфа сейчас реализуется в Минской области. "Кроме того, нам поступили предложения об использовании торфа еще на 7-8 источниках. Это дополнительный объем реализации продукции наших заводов, рост добавленной стоимости и, соответственно, заработной платы", - отметил Виктор Каранкевич. Продолжаются и работы по наращиванию объемов использования торфа на ОАО "Красносельскстройматериалы".

Предприятия торфяной промышленности вносят значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны, отметил министр. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%. В общем топливно-энергетическом балансе страны торфяное топливо составляет 3%.

В Беларуси ежегодно добывается около 2 млн т торфа. Из него производится примерно 1 млн т торфяной продукции, около 20% поставляется на внешние рынки. Так, в 2019 году экспорт превысил $11 млн. Около 80% торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб.м природного газа. Сегодня в отрасли трудится около 3 тыс. человек. "Это небольшие по численности предприятия, они, как правило, находятся в небольших населенных пунктах и зачастую являются градообразующими", - отметил Виктор Каранкевич.

Сейчас завершается разработка стратегии развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи по повышению эффективности работы, увеличению объемов реализации продукции, расширению ассортимента, росту выручки, обратил внимание министр.

Во время посещения ОАО "ТБЗ Ляховичский" Виктор Каранкевич ознакомился с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, обратил внимание на вопросы освоения новых видов продукции и повышения ее качества, а также расширения географии экспорта.

ОАО "ТБЗ Ляховичский" производит топливные брикеты, торфяную сушенку, торф для приготовления компостов, топливный торф, брикеты из древесных опилок. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию, Украину, Польшу, Эстонию, Литву и Словакию.-0-