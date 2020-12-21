Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года планируется введение нового тарифного плана на электроэнергию для энергоемких производств, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"С 1 января 2021 года планируется введение нового тарифного плана для энергоемких производств в зависимости от объемов потребления электрической энергии", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, предусмотрено выделение шести групп производств - потребителей электроэнергии. Тарифы для них будут дифференцироваться по принципу "чем выше объем потребления, тем ниже стоимость электроэнергии".

Виктор Каранкевич

Виктор Каранкевич обратил внимание, что еще до запуска первого энергоблока БелАЭС и для населения, и для реального сектора экономики были установлены тарифы, стимулирующие увеличение потребления электроэнергии.

Так, в 2019 году были введены новые тарифные группы для населения на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. За 11 месяцев текущего года более 7 тыс. абонентов перешли на расчеты по тарифам на электрическую энергию для указанных нужд.

Как отметил министр, физлица активно обращаются за выдачей технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления еды. В январе-ноябре в энергоснабжающие организации поступило 22,4 тыс. таких запросов, из них 17,8 тыс., или 80%, были удовлетворены.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке