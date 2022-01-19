Новые волны COVID-19, потрясения на мировых рынках. В ЕЭК рассказали о рисках для экономики

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина сегодня на брифинге рассказала о рисках для экономик стран Евразийского экономического союза, которые прогнозирует ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотя экономики ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень, в текущем году эксперты комиссии прогнозируют замедление роста. Ожидается, что прирост ВВП ЕАЭС в 2022 году составит 3,1%, - сказала Ия Малкина. - Во-первых, в комиссии оценивают как высокий риск сохранения низких темпов экономического роста в государствах ЕАЭС. Это станет следствием завершения восстановительного роста, постепенного сокращения стимулирующих мер бюджетно-налоговой политики и ужесточения денежно-кредитной политики. Кроме того, необходимо отметить низкий уровень инвестиционной активности, что негативно скажется на экономическом росте в среднесрочном периоде. В долгосрочном периоде негативное влияние на экономический рост в Беларуси и России будет оказывать также ухудшение демографической ситуации".

По ее словам, для всех государств ЕАЭС остаются высокими инфляционные риски в связи с ростом мировых цен на продовольственные товары и сырье, пролонгацией действия стимулирующих фискальных мер и ослаблением курсов национальных валют. "По итогам 2021 года среднегодовая инфляция в странах ЕАЭС оценивается на уровне 6,1%, в 2022 году ожидается ее снижение до 4,5%. Для сравнения, в 2020 году инфляция составила 3,9%", - указала представитель ЕЭК.

"Достаточно высоки для ЕАЭС и такие глобальные риски, как новые волны распространения COVID-19, а также возможные потрясения на мировых финансовых рынках в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ведущими странами мира", - подчеркнула Ия Малкина.-0-