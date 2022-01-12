Новый брокер БУТБ в Китае сосредоточится на импорте белорусской сельхозпродукции

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Zhejiang Pinke Textile Co., Ltd, ставшая новым брокером Белорусской универсальной товарной биржи в Китае, планирует начать работу на биржевой площадке с привлечения на торги покупателей продукции агропромышленного комплекса, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В качестве наиболее перспективных белорусских товаров для реализации на рынке КНР рассматривается рапсовое масло и мясо-молочная продукция. По информации пресс-службы БУТБ, сделки по покупке этих товаров уже совершались китайскими участниками биржевых торгов в 2021 году и были успешно исполнены. Поэтому задача на текущий год - перевести поставки белорусской сельхозпродукции в Китай на регулярную основу и увеличить их объемы.

"Прошлый год можно считать знаковым с точки зрения развития биржевой торговли между Беларусью и Китаем. Во-первых, почти вдвое увеличилось количество китайских компаний, аккредитованных на белорусской биржевой площадке. При этом две из них получили статус брокеров и занимаются продвижением белорусской продукции на рынке КНР. Во-вторых, расширился перечень продукции, вовлеченной во взаимную торговлю. Так, если раньше китайских участников торгов интересовали преимущественно белорусские лесоматериалы, то теперь они покупают через биржу продукцию переработки масличных и сахар, а также реализуют в Беларуси изделия из черных металлов", - отметил Роман Янив.

В результате за 2021 год биржевой товарооборот между Беларусью и Китаем вырос в 3,5 раза. "Этому также поспособствовало проведение специальных торговых сессий, ориентированных на китайский рынок, в рамках которых товары выставляются на продажу с доставкой до конечного покупателя. Кроме того, для удобства участников из КНР цены в биржевой торговой системе указываются в китайских юанях. В них же возможно осуществить расчеты по сделкам", - обратил внимание пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 января 2022 года на БУТБ аккредитованы 27 632 компании, включая 5 539 нерезидентов Беларуси из 68 стран. Лидером по количеству участников биржевых торгов является Россия (2 745 компаний).-0-