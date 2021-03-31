Новый госстандарт на клининговые услуги вводится в Беларуси с 1 апреля

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 апреля в Беларуси вводится новый государственный стандарт на клининговые услуги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"Еще несколько десятилетий назад клининг был востребован только отдельными крупными компаниями, а сегодня он пользуется спросом и у частных, и у государственных организаций: промышленных предприятий, торговых сетей, административных объектов, учреждений образования и медицины да и у жителей домов и квартир тоже. Стало актуальным определить требования к таким услугам и критерии оценки их качества. Для содействия развитию добросовестной конкуренции и защиты интересов потребителей в Беларуси с 1 апреля 2021 года вводится в действие новый госстандарт на клининговые услуги", - рассказали в пресс-службе.

Разработчик стандарта - Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).

СТБ 2580-2020 "Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия" устанавливает общие технические условия к предоставлению услуг профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Он распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

"При разработке документа была учтена накопленная в стране практика, требования действующих законодательных актов, нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, а также российский опыт", - рассказали в комитете.

Под услугами профессиональной уборки подразумевается деятельность по поддержанию, сохранению и восстановлению эстетических и эксплуатационных свойств различных поверхностей объектов недвижимости, территорий, транспорта, удалению загрязнений и поддержанию санитарного состояния объектов в соответствии с потребностями потребителей.

В СТБ 2580-2020 определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профессиональной уборки, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методы его контроля.

Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке, поскольку это один из ключевых факторов в успешной работе клининговой компании.

Услуги профессиональной уборки объектов недвижимости классифицированы на послестроительную, генеральную, первичную, разовую, интенсивную и ежедневную уборку. В зависимости от применяемого инвентаря она может быть ручной либо механизированной, от вида загрязнений - сухой, влажной или мокрой.

В стандарте определяется, каким образом оценивается качество предоставленных услуг. Для специальных объектов могут применяться не только визуальные, но и инструментальные методы контроля.

"Применение нового стандарта будет способствовать повышению качества и безопасности услуг профессиональной уборки, позволит заказчику четко сформулировать свои требования в отношении исполнителя услуг, а клининговым компаниям - повысить доверие потребителей и уровень качества оказываемых услуг", - подчеркнули в пресс-службе.

Наличие СТБ 2580-2020 также позволит осуществлять добровольную сертификацию услуг профессиональной уборки на соответствие его требованиям. В настоящее время работы по аккредитации органа по сертификации данных услуг проводит БелГИСС.-0-