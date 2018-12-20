Новый комплекс ОАО "Гродно Азот" позволит увеличить производство удобрений более чем в 1,5 раза

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию нового азотного комплекса в ОАО "Гродно Азот" позволит увеличить производство удобрений более чем в 1,5 раза, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"ОАО "Гродно Азот" в этом году объявит конкурс по выбору генерального подрядчика на строительство нового азотного комплекса. Приглашены все участники, имеющие опыт в этой сфере. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит увеличить более чем в 1,5 раза производство азотных удобрений. Соответственно, получим дополнительный экономический эффект. Себестоимость удобрений на новом комплексе будет на 15% ниже, чем на действующем", - сказал Игорь Ляшенко.

Он также рассказал и о других знаковых инвестиционных проектах концерна "Белнефтехим". На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе реализуется проект, касающийся комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. На "Нафтане" в 2019 году завершатся строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования, ввод в эксплуатацию намечен в 2020 году. "В результате модернизации данных предприятий уровень переработки нефти должен повыситься до 90%, а выход светлых нефтепродуктов должен составить 66%. Это приведет к увеличению выпуска бензина и дизельного топлива экологического стандарта Евро-5, позволит начать производство новых видов продукции - нефтяного кокса и элементарной серы (до 460 тыс. т и 68 тыс. т в год соответственно)", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что имеется значительный потенциал роста на шинном рынке. "Основная задача - увеличение выпуска востребованных радиальных шин, которые в структуре производства в текущий момент занимают 50%. Этот показатель должен соответствовать величине 80%. В 2019 году будут изготовлены опытные партии цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 51 дюйм. Будут проведены испытания в условиях действующих карьеров", - добавил Игорь Ляшенко.-0-