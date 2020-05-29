Новый резидент СЭЗ "Брест" будет выпускать коллекционную одежду

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" откроет швейное производство в Барановичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

После расширения территории свободной экономической зоны новые предприятия появляются не только в областном центре, но и других городах региона. Общество с ограниченной ответственностью "Леди-Икс" стало 72-м резидентом СЭЗ. Новый субъект хозяйствования планирует разместить свои производственные мощности на неиспользуемых площадях Барановичского завода автоматических линий. Для этого фирма приобрела здание площадью более 7 тыс. кв.м и проводит его капитальный ремонт.

"Белорусская компания намерена использовать возможности СЭЗ для производства коллекционной одежды. В проект планируется инвестировать около 2 млн. евро. Производственный процесс в соответствии с бизнес-планом должен быть запущен в II квартале будущего года. При выходе на проектную мощность в 2024 году количество работников предприятия достигнет 260 человек", - дополнил заместитель главы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

За январь - март предприятия свободной экономической зоны "Брест" произвели продукции на Br529 млн, или 112,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортировано товаров на $166,9 млн (108,9%). Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $48,3 млн при задании $11,9 млн.-0-