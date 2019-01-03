Новый резидент зарегистрирован в "Великом камне"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Новым резидентом стало ООО "ВайсИзи Интернэшнл Бел" (КНР), учредителем которого является компания Wiseasy - один из лидеров в области услуг аппаратного обеспечения для бизнес-анализа в Китае. Продукция компании экспортируется более чем в 60 стран мира.

ООО "ВайсИзи Интернэшнл Бел" специализируется на производстве интеллектуальных электронных терминалов на основе системы Android. Такие терминалы могут принимать оплату шифрованной картой с магнитной полосой, банковской картой с чипом, а также платежи в различных форматах, в том числе NFC (ближняя бесконтактная связь), которая широко применяется в смартфонах. В "Великом камне" компания планирует создать производственный центр, а также центр исследований и техподдержки. Объем инвестиций составит более $2 млн, в перспективе он может быть увеличен до $5 млн.

Заместитель главы администрации Китайско-белорусского индустриального парка Игорь Лещенок выразил надежду, что с приходом компании в парк в Беларуси будет интенсивно развиваться система мобильных платежей, которые сейчас пользуются широким спросом во многих странах.-0-